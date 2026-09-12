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Испания. Сегунда
Команды
Альмерия
Родриго Эли
Статистика
€ 500 тыс
Родриго Эли - статистика
Альмерия
3 ноября 1993 (32)
#19 | Защитник
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
0 : 2
12.09.2026
Альмерия
1' - 90'
61'
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
1' - 80'
Испания. Сегунда, 3 тур
Сабадель
1 : 0
29.08.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Тенерифе
1 : 0
23.08.2026
Альмерия
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Бразилия. Серия А 2025
Испания. Сегунда 2025/2026
Копа Судамерикана 2025
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Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
0 : 2
12.09.2026
Альмерия
1' - 90'
61'
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
1' - 80'
Испания. Сегунда, 3 тур
Сабадель
1 : 0
29.08.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Тенерифе
1 : 0
23.08.2026
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Альмерия
3 : 0
17.08.2026
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Был в запасе
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