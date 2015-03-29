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    Мате Вацадзе - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Мате
    Фамилия Вацадзе
    Команда Орхус
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 декабря 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 76
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Грузия 4 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2015 46' -90' Германия 2:1 Грузия
    08.10.2015 1' -73' Грузия 4:0 Гибралтар
    30' 45'
    07.09.2015 Был в запасе Ирландия 1:0 Грузия
    04.09.2015 90' -90' Грузия 1:0 Шотландия
    13.06.2015 1' -63' Польша 4:0 Грузия
    29.03.2015 Был в запасе Грузия 0:2 Германия
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