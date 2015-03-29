Мате Вацадзе - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Мате
|Фамилия
|Вацадзе
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|76
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Мате
|Фамилия
|Вацадзе
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Грузия
|4
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2015
|46' -90'
|Германия
|2:1
|Грузия
|08.10.2015
|1' -73'
|Грузия
|4:0
|Гибралтар
|30' 45'
|07.09.2015
|Был в запасе
|Ирландия
|1:0
|Грузия
|04.09.2015
|90' -90'
|Грузия
|1:0
|Шотландия
|13.06.2015
|1' -63'
|Польша
|4:0
|Грузия
|29.03.2015
|Был в запасе
|Грузия
|0:2
|Германия