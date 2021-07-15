Роберт Пич - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Пич
|Команда
|Шленск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 ноября 1988 (34 года)
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Пич
|Команда
|Шленск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 ноября 1988 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шленск
|5
|5
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -88'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|4:0
|Шленск (Вроцлав)
|05.08.2021
|1' -89'
|Шленск (Вроцлав)
|2:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|45'
|29.07.2021
|1' -90'
|Шленск (Вроцлав)
|3:3
|Арарат (Ереван)
|2' 66'
|22.07.2021
|1' -89'
|Арарат (Ереван)
|2:4
|Шленск (Вроцлав)
|70' 90'
|15.07.2021
|65' -89'
|Шленск (Вроцлав)
|2:0
|Пайде (Пайде)