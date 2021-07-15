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    Роберт Пич - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Роберт
    Фамилия Пич
    Команда Шленск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 ноября 1988 (34 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шленск 5 5 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 1' -88' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 4:0 Шленск (Вроцлав)
    05.08.2021 1' -89' Шленск (Вроцлав) 2:1 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    45'
    29.07.2021 1' -90' Шленск (Вроцлав) 3:3 Арарат (Ереван)
    2' 66'
    22.07.2021 1' -89' Арарат (Ереван) 2:4 Шленск (Вроцлав)
    70' 90'
    15.07.2021 65' -89' Шленск (Вроцлав) 2:0 Пайде (Пайде)
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