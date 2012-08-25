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    Эзекиль Кальвенте - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Эзекиль
    Фамилия Кальвенте
    Команда Пенафиел
    Состав Основной
    Родной город Мелилья
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 января 1991 (32 года)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрайбург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.09.2012 76' -90' Байер (Леверкузен) 2:0 Фрайбург (Фрайбург)
    25.08.2012 79' -90' Фрайбург (Фрайбург) 1:1 Майнц (Майнц)
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