Эзекиль Кальвенте - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Эзекиль
|Фамилия
|Кальвенте
|Команда
|Пенафиел
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мелилья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1991 (32 года)
|Рост
|169
|Имя
|Эзекиль
|Фамилия
|Кальвенте
|Команда
|Пенафиел
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мелилья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1991 (32 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрайбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2012
|76' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|25.08.2012
|79' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:1
|Майнц (Майнц)