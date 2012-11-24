Кевин Краус - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Краус
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Висбаден
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 августа 1992 (30 лет)
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Краус
|Команда
|Гройтер Фюрт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Висбаден
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 августа 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.11.2012
|66' -90'
|Гройтер Фюрт (Фюрт)
|0:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)