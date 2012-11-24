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    Кевин Краус - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Кевин
    Фамилия Краус
    Команда Гройтер Фюрт
    Состав Основной
    Родной город Висбаден
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 августа 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гройтер Фюрт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.11.2012 66' -90' Гройтер Фюрт (Фюрт) 0:0 Нюрнберг (Нюрнберг)
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