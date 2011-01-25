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    Шейн О'Коннор - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Шейн
    Фамилия О'Коннор
    Состав Без клуба
    Родной город Корк
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 апреля 1990 (32 года)
    Рост 175
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2011 73' -90' Арсенал (Лондон) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
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