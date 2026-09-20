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Испания. Сегунда
Команды
Леганес
Игнаси Микел
Статистика
€ 500 тыс
Игнаси Микел - статистика
Леганес
28 сентября 1992 (33), Барселона
#5 | Защитник
193 см | 85 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
3 : 2
20.09.2026
Гранада
1' - 59'
16'
Испания. Сегунда, 5 тур
Тенерифе
2 : 0
13.09.2026
Леганес
1' - 72'
Испания. Сегунда, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
04.09.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Леганес
1 : 0
29.08.2026
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Овьедо
0 : 1
22.08.2026
Леганес
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
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Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Англия. Кубок 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
3 : 2
20.09.2026
Гранада
1' - 59'
16'
Испания. Сегунда, 5 тур
Тенерифе
2 : 0
13.09.2026
Леганес
1' - 72'
Испания. Сегунда, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
04.09.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Леганес
1 : 0
29.08.2026
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Овьедо
0 : 1
22.08.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Жирона
1 : 1
16.08.2026
Леганес
1' - 90'
87'
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