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    Хосе Марко Игон - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Хосе Марко
    Фамилия Игон
    Команда Леванте
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 мая 1991 (31 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леванте 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2012 62' -90' Леванте (Валенсия) 0:0 Сарагоса (Сарагоса)
    07.01.2012 78' -90' Леванте (Валенсия) 0:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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