Хосе Марко Игон - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Хосе Марко
|Фамилия
|Игон
|Команда
|Леванте
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1991 (31 год)
|Имя
|Хосе Марко
|Фамилия
|Игон
|Команда
|Леванте
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1991 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2012
|62' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Сарагоса (Сарагоса)
|07.01.2012
|78' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)