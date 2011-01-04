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    Джеймс Херст - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Джеймс
    Фамилия Херст
    Команда Кроули Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 января 1992 (31 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2011 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    30.04.2011 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    04.01.2011 1' -90' Фулхэм (Лондон) 3:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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