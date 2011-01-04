Джеймс Херст - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Херст
|Команда
|Кроули Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1992 (31 год)
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Херст
|Команда
|Кроули Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1992 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2011
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|30.04.2011
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|04.01.2011
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|3:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)