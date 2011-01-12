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    Эней Йеленич - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Эней
    Фамилия Йеленич
    Команда Ливорно
    Состав Основной
    Родной город Копер
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дженоа 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.01.2011 1' -46' Интер (Милан) 3:2 Дженоа (Генуя)
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