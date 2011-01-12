Эней Йеленич - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Эней
|Фамилия
|Йеленич
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Эней
|Фамилия
|Йеленич
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дженоа
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.01.2011
|1' -46'
|Интер (Милан)
|3:2
|Дженоа (Генуя)