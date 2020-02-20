Линус Халлениус - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Линус
|Фамилия
|Халлениус
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сундсваль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|187
|Имя
|Линус
|Фамилия
|Халлениус
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сундсваль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2020
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|20.02.2020
|56' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:3
|Базель (Базель)