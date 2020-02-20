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    Линус Халлениус - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Линус
    Фамилия Халлениус
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Родной город Сундсваль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 апреля 1989 (33 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2020 Был в запасе Базель (Базель) 1:0 АПОЭЛ (Никосия)
    20.02.2020 56' -90' АПОЭЛ (Никосия) 0:3 Базель (Базель)
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