Данни Да Коста - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Данни
|Фамилия
|Да Коста
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нойсс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Данни
|Фамилия
|Да Коста
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нойсс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 73'
|Майнц
|1:0
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|24.02.2023
|1' - 90'
|Майнц
|4:0
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|25'
|19.02.2023
|1' - 74'
|Байер
|2:3
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Майнц
|3:1
|Аугсбург
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|14
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -73'
|Майнц (Майнц)
|1:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|24.02.2023
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|4:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|25'
|19.02.2023
|1' -74'
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Майнц (Майнц)
|11.02.2023
|1' -90'
|Майнц (Майнц)
|3:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|04.02.2023
|1' -71'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|28.01.2023
|69' -90'
|Майнц (Майнц)
|5:2
|Бохум (Бохум)
|25.01.2023
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Майнц (Майнц)
|13.11.2022
|68' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|09.11.2022
|1' -75'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|05.11.2022
|72' -90'
|Майнц (Майнц)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|21.10.2022
|1' -69'
|Майнц (Майнц)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|15.10.2022
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|0:2
|Майнц (Майнц)
|36'
|08.10.2022
|46' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|01.10.2022
|1' -77'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|16.09.2022
|59' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Герта (Берлин)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|4:1
|Майнц (Майнц)