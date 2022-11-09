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    Данни Да Коста - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Данни
    Фамилия Да Коста
    Команда Майнц
    Состав Основной
    Родной город Нойсс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июля 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 73' Майнц 1:0 Хоффенхайм Германия. Бундеслига, 23 тур
    24.02.2023 1' - 90' Майнц 4:0 Боруссия Германия. Бундеслига, 22 тур
    25'
    19.02.2023 1' - 74' Байер 2:3 Майнц Германия. Бундеслига, 21 тур
    11.02.2023 1' - 90' Майнц 3:1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Майнц 14 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -73' Майнц (Майнц) 1:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    24.02.2023 1' -90' Майнц (Майнц) 4:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    25'
    19.02.2023 1' -74' Байер (Леверкузен) 2:3 Майнц (Майнц)
    11.02.2023 1' -90' Майнц (Майнц) 3:1 Аугсбург (Аугсбург)
    04.02.2023 1' -71' Унион (Берлин) 2:1 Майнц (Майнц)
    28.01.2023 69' -90' Майнц (Майнц) 5:2 Бохум (Бохум)
    25.01.2023 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:2 Боруссия (Дортмунд)
    21.01.2023 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 1:1 Майнц (Майнц)
    13.11.2022 68' -90' Майнц (Майнц) 1:1 Айнтрахт (Франкфурт)
    09.11.2022 1' -75' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:0 Майнц (Майнц)
    05.11.2022 72' -90' Майнц (Майнц) 0:3 Вольфсбург (Вольфсбург)
    21.10.2022 1' -69' Майнц (Майнц) 5:0 Кельн (Кельн)
    15.10.2022 1' -90' Вердер (Бремен) 0:2 Майнц (Майнц)
    36'
    08.10.2022 46' -90' Майнц (Майнц) 1:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    01.10.2022 1' -77' Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Майнц (Майнц)
    16.09.2022 59' -90' Майнц (Майнц) 1:1 Герта (Берлин)
    10.09.2022 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 4:1 Майнц (Майнц)
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