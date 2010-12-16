Андреа Гриеко - статистика
#52 | Защитник
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Гриеко
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Комо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Гриеко
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Комо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2010
|1' -90'
|Дебрецен (Дебрецен)
|2:0
|Сампдория (Генуя)