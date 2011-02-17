Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Криштиано - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Криштиано
    Фамилия Де Оливейра
    Состав Без клуба
    Родной город Манауш
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 сентября 1983 (39 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2011 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 2:2 Рейнджерс (Глазго)
    17.02.2011 1' -74' Рейнджерс (Глазго) 1:1 Спортинг (Лиссабон)
    • Читайте нас: 
    11