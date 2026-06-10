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Малага
Дарко Брашанац
Статистика
€ 200 тыс
Дарко Брашанац - статистика
Малага
12 февраля 1992 (34)
#5 | Полузащитник
178 см
Сербия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
13
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Малага
1 : 1
10.06.2026
Лас-Пальмас
87' - 90'
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Лас-Пальмас
0 : 1
07.06.2026
Малага
82' - 90'
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Малага
1 : 1
24.05.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Сеута
1 : 4
16.05.2026
Малага
80' - 90'
84'
Испания. Сегунда, 39 тур
Малага
2 : 1
09.05.2026
Спортинг
1' - 35'
Испания. Сегунда, 38 тур
Эйбар
2 : 4
02.05.2026
Малага
70' - 90'
78'
Испания. Сегунда, 37 тур
Малага
2 : 3
25.04.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Альмерия
3 : 2
19.04.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Малага
2 : 0
11.04.2026
Лас-Пальмас
88' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Депортиво
1 : 1
04.04.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
ФК Андорра
3 : 3
01.04.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Малага
0 : 0
28.03.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Кадис
0 : 3
21.03.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Малага
5 : 3
15.03.2026
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Малага
2 : 2
08.11.2025
Кордоба
10' - 46'
45'
Испания. Сегунда, 11 тур
Малага
4 : 1
26.10.2025
ФК Андорра
1' - 49'
49'
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
2 : 0
19.10.2025
Малага
74' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Малага
3 : 0
12.10.2025
Депортиво
60' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг
3 : 0
05.10.2025
Малага
82' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 1
28.09.2025
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Малага
0 : 1
21.09.2025
Кадис
1' - 46'
Испания. Сегунда, 5 тур
Уэска
1 : 0
13.09.2025
Малага
46' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Малага
2 : 2
06.09.2025
Гранада
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