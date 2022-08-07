Марцин Камински - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Марцин
|Фамилия
|Камински
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1992 (31 год)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Марцин
|Фамилия
|Камински
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1992 (31 год)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|89' - 90'
|Бохум
|0:2
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Шальке-04
|2:1
|Штутгарт
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|89' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|24.01.2023
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|Унион (Берлин)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|07.08.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)