Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Марцин Камински - статистика

Висла Плоцк
15 января 1992 (34)
#35 | Защитник
189 см
Польша
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
25
1
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Шальке-04
1 : 2
18.05.2025
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Фортуна
2 : 0
10.05.2025
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Шальке-04
0 : 2
02.05.2025
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
27.04.2025
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
2 : 2
19.04.2025
Гамбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Ян Регенсбург
2 : 0
13.04.2025
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
2 : 1
06.04.2025
Ульм 1846
1' - 90'
88'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
1 : 2
14.03.2025
Ганновер-96
1' - 77'
76'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Герта
1 : 2
08.03.2025
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
1 : 0
28.02.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Дармштадт
2 : 0
23.02.2025
Шальке-04
1' - 90'
62'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
2 : 1
16.02.2025
Карлсруэ
1' - 90'
34'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Кельн
1 : 0
09.02.2025
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
2 : 5
01.02.2025
Магдебург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Шальке-04
3 : 1
25.01.2025
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
0 : 0
18.01.2025
Шальке-04
1' - 90'
37'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Эльверсберг
1 : 4
20.12.2024
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Шальке-04
1 : 1
14.12.2024
Фортуна
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Падерборн
2 : 4
06.12.2024
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Шальке-04
0 : 3
29.11.2024
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гамбург
2 : 2
23.11.2024
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
2 : 0
10.11.2024
Ян Регенсбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Ульм 1846
0 : 0
01.11.2024
Шальке-04
1' - 90'
50'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3 : 4
26.10.2024
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
1 : 0
19.10.2024
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
2 : 2
05.10.2024
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
1 : 2
28.09.2024
Шальке-04
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
1' - 90'
46'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1 : 3
01.09.2024
Кельн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Магдебург
2 : 2
25.08.2024
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
3 : 1
10.08.2024
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Шальке-04
5 : 1
03.08.2024
Айнтрахт
68' - 90'
69'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+