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    Марцин Камински - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Марцин
    Фамилия Камински
    Команда Шальке-04
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 января 1992 (31 год)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 89' - 90' Бохум 0:2 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 23 тур
    25.02.2023 Был в запасе Шальке-04 2:1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 22 тур
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