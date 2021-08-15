Ясин Казми - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Ясин
|Фамилия
|Казми
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1991 (32 года)
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€ 600
тыс
|Имя
|Ясин
|Фамилия
|Казми
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1991 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.01.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.11.2021
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|01.11.2021
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Сельта (Виго)
|21.09.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|4:0
|Гранада (Гранада)
|22.08.2021
|87' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Райо Вальекано (Мадрид)