Даниэль Джонсон - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Джонсон
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Джонсон
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 1992 (30 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 77'
|Уотфорд
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Престон
|0:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|25.02.2023
|1' - 81'
|Престон
|2:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|53'
|18.02.2023
|74' - 90'
|Халл Сити
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Престон
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)