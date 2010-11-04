Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Димитриос Фроксилиас - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Димитриос
    Фамилия Фроксилиас
    Состав Основной
    Родной город Ларисса
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июня 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2010 73' -90' АЕК (Афины) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    • Читайте нас: 
    11