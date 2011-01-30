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    Альберто Либертацци - статистика

    #38 | Нападающий
    Имя Альберто
    Фамилия Либертацци
    Команда Новара
    Состав Основной
    Родной город Турин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 января 1992 (31 год)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ювентус 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.04.2011 Был в запасе Рома (Рим) 0:2 Ювентус (Турин)
    30.01.2011 88' -90' Ювентус (Турин) 1:2 Удинезе (Удине)
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