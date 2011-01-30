Альберто Либертацци - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Либертацци
|Команда
|Новара
|Состав
|Основной
|Родной город
|Турин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1992 (31 год)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Альберто
|Фамилия
|Либертацци
|Команда
|Новара
|Состав
|Основной
|Родной город
|Турин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1992 (31 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.04.2011
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|30.01.2011
|88' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:2
|Удинезе (Удине)