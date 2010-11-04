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    Франческо Адриццоне - статистика

    #92 | Полузащитник
    Имя Франческо
    Фамилия Адриццоне
    Команда Реджана 1919
    Состав Молодежный
    Родной город Палермо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 февраля 1992 (31 год)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Палермо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 65' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 0:1 Палермо (Палермо)
    04.11.2010 Был в запасе ЦСКА (Москва) 3:1 Палермо (Палермо)
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