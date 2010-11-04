Франческо Адриццоне - статистика
#92 | Полузащитник
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Адриццоне
|Команда
|Реджана 1919
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Палермо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|181
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Адриццоне
|Команда
|Реджана 1919
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Палермо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Палермо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|65' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|04.11.2010
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Палермо (Палермо)