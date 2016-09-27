Ола Джон - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Ола
|Фамилия
|Джон
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зверду
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|80
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Ола
|Фамилия
|Джон
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зверду
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.2016
|76' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:1
|Лидс (Лидс)
|27.09.2016
|77' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)