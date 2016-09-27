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    Ола Джон - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Ола
    Фамилия Джон
    Команда Депортиво
    Состав Основной
    Родной город Зверду
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 мая 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Вес 80
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вулверхэмптон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.10.2016 76' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:1 Лидс (Лидс)
    27.09.2016 77' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
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