Рубен Схакен - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Схакен
|Команда
|АДО Ден Хааг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 апреля 1982 (40 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Схакен
|Команда
|АДО Ден Хааг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 апреля 1982 (40 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2014
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Севилья (Севилья)
|18.09.2014
|1' -64'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Фейеноорд (Роттердам)