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    Рубен Схакен - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Рубен
    Фамилия Схакен
    Команда АДО Ден Хааг
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 апреля 1982 (40 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2014 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Севилья (Севилья)
    18.09.2014 1' -64' Севилья (Севилья) 2:0 Фейеноорд (Роттердам)
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