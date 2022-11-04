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    Робби Брэди - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Робби
    Фамилия Брэди
    Команда Престон
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 1992 (31 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Уотфорд 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 81' - 90' Престон 2:1 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 34 тур
    87' 90'
    18.02.2023 Был в запасе Халл Сити 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 Был в запасе Престон 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 68' Бернли 3:0 Престон Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 26 0 4 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:0 Престон (Престон)
    25.02.2023 81' -90' Престон (Престон) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    87' 90'
    18.02.2023 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Престон (Престон)
    15.02.2023 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    11.02.2023 1' -68' Бернли (Бернли) 3:0 Престон (Престон)
    04.02.2023 1' -82' Престон (Престон) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    21.01.2023 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:2 Престон (Престон)
    16' 45'
    14.01.2023 73' -90' Престон (Престон) 0:4 Норвич Сити (Норвич)
    74'
    12.11.2022 1' -67' Престон (Престон) 2:4 Миллуолл (Лондон)
    04.11.2022 1' -90' Рединг (Рединг) 1:2 Престон (Престон)
    51' 23'
    01.11.2022 1' -90' Престон (Престон) 1:0 Суонси (Суонси)
    29.10.2022 1' -75' Престон (Престон) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    22.10.2022 76' -90' Блэкпул (Блэкпул) 4:2 Престон (Престон)
    18.10.2022 64' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:1 Престон (Престон)
    15.10.2022 1' -71' Престон (Престон) 0:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.10.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Престон (Престон)
    90'
    08.10.2022 1' -67' Норвич Сити (Норвич) 2:3 Престон (Престон)
    25' 44'
    05.10.2022 1' -73' Престон (Престон) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.10.2022 1' -86' Сандерленд (Сандерленд) 0:0 Престон (Престон)
    17.09.2022 69' -90' Престон (Престон) 0:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    13.09.2022 1' -64' Престон (Престон) 1:1 Бернли (Бернли)
    03.09.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    31.08.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 0:1 Престон (Престон)
    27.08.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 0:0 Престон (Престон)
    20.08.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:0 Уотфорд (Уотфорд)
    79'
    16.08.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    13.08.2022 1' -79' Лутон Таун (Лутон) 0:1 Престон (Престон)
    18'
    06.08.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    30.07.2022 1' -72' Уиган Атлетик (Уиган) 0:0 Престон (Престон)
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