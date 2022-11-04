Робби Брэди - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Робби
|Фамилия
|Брэди
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1992 (31 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Робби
|Фамилия
|Брэди
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Уотфорд
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|81' - 90'
|Престон
|2:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|87' 90'
|18.02.2023
|Был в запасе
|Халл Сити
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Престон
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 68'
|Бернли
|3:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|26
|0
|4
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Престон (Престон)
|25.02.2023
|81' -90'
|Престон (Престон)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|87' 90'
|18.02.2023
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Престон (Престон)
|15.02.2023
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|11.02.2023
|1' -68'
|Бернли (Бернли)
|3:0
|Престон (Престон)
|04.02.2023
|1' -82'
|Престон (Престон)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|21.01.2023
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:2
|Престон (Престон)
|16' 45'
|14.01.2023
|73' -90'
|Престон (Престон)
|0:4
|Норвич Сити (Норвич)
|74'
|12.11.2022
|1' -67'
|Престон (Престон)
|2:4
|Миллуолл (Лондон)
|04.11.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:2
|Престон (Престон)
|51' 23'
|01.11.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|29.10.2022
|1' -75'
|Престон (Престон)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|22.10.2022
|76' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|4:2
|Престон (Престон)
|18.10.2022
|64' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:1
|Престон (Престон)
|15.10.2022
|1' -71'
|Престон (Престон)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.10.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Престон (Престон)
|90'
|08.10.2022
|1' -67'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
|Престон (Престон)
|25' 44'
|05.10.2022
|1' -73'
|Престон (Престон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.10.2022
|1' -86'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:0
|Престон (Престон)
|17.09.2022
|69' -90'
|Престон (Престон)
|0:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|13.09.2022
|1' -64'
|Престон (Престон)
|1:1
|Бернли (Бернли)
|03.09.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Престон (Престон)
|27.08.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:0
|Престон (Престон)
|20.08.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|79'
|16.08.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|13.08.2022
|1' -79'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:1
|Престон (Престон)
|18'
|06.08.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|30.07.2022
|1' -72'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:0
|Престон (Престон)