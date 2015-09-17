Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Денис Томалья - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Денис
    Фамилия Томалья
    Команда Хайденхайм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 августа 1992 (30 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лех 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 Был в запасе Лех (Познань) 0:1 Базель (Базель)
    26.11.2015 1' -74' Белененсеш (Лиссабон) 0:0 Лех (Познань)
    05.11.2015 73' -90' Лех (Познань) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    22.10.2015 1' -63' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Лех (Познань)
    17.09.2015 1' -90' Лех (Познань) 0:0 Белененсеш (Лиссабон)
    • Читайте нас: 
    11