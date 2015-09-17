Денис Томалья - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Томалья
|Команда
|Хайденхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Томалья
|Команда
|Хайденхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|0:1
|Базель (Базель)
|26.11.2015
|1' -74'
|Белененсеш (Лиссабон)
|0:0
|Лех (Познань)
|05.11.2015
|73' -90'
|Лех (Познань)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|22.10.2015
|1' -63'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Лех (Познань)
|17.09.2015
|1' -90'
|Лех (Познань)
|0:0
|Белененсеш (Лиссабон)