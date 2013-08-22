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    Весли Верхоек - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Весли
    Фамилия Верхоек
    Команда Гоу Эхед Иглс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2013 76' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:2 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    22.08.2013 Был в запасе Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:0 Фейеноорд (Роттердам)
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