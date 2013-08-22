Весли Верхоек - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Весли
|Фамилия
|Верхоек
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Весли
|Фамилия
|Верхоек
|Команда
|Гоу Эхед Иглс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2013
|76' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|22.08.2013
|Был в запасе
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:0
|Фейеноорд (Роттердам)