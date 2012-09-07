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    Каймар Сааг - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Каймар
    Фамилия Сааг
    Состав Без клуба
    Родной город Вильянди
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 августа 1988 (34 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эстония 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.09.2012 77' -90' Турция 3:0 Эстония
    07.09.2012 Был в запасе Эстония 0:2 Румыния
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