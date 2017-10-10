Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Copa del Sol 2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005