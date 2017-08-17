Тибальт Мулен - статистика
#75 | Нападающий
|Имя
|Тибальт
|Фамилия
|Мулен
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 1990 (33 года)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Тибальт
|Фамилия
|Мулен
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 1990 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Легия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2017
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|0:0
|Легия (Варшава)
|17.08.2017
|1' -90'
|Легия (Варшава)
|1:1
|Шериф (Тирасполь)