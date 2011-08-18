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    Мартин Выскочил - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Мартин
    Фамилия Выскочил
    Команда Спартак Тр
    Состав Основной
    Родной город Оломоуц
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 сентября 1982 (40 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Тр 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2011 1' -61' Спартак Тр (Трнава) 1:1 Локомотив (Москва)
    48'
    18.08.2011 1' -55' Локомотив (Москва) 2:0 Спартак Тр (Трнава)
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