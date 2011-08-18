Мартин Выскочил - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Выскочил
|Команда
|Спартак Тр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оломоуц
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 сентября 1982 (40 лет)
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Выскочил
|Команда
|Спартак Тр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оломоуц
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 сентября 1982 (40 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак Тр
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2011
|1' -61'
|Спартак Тр (Трнава)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|48'
|18.08.2011
|1' -55'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Спартак Тр (Трнава)