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    Томас Хинум - статистика

    Полузащитник
    Имя Томас
    Фамилия Хинум
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июля 1987 (35 лет)
    Рост 181
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2010 Был в запасе Рапид (Вена) 1:2 Бешикташ (Стамбул)
    16.09.2010 1' -90' Порту (Порту) 3:0 Рапид (Вена)
    40'
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