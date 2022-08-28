Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расмус Фалк-Йенсен - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Расмус
    Фамилия Фалк-Йенсен
    Команда Копенгаген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 января 1992 (31 год)
    Рост 173
    Вес 63
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 64' Копенгаген 7:0 Оденсе Дания. Суперлига, 20 тур
    53'
    26.02.2023 1' - 83' Копенгаген 1:0 Ольборг Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 69' - 90' Силькеборг 0:3 Копенгаген Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 16 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -64' Копенгаген (Копенгаген) 7:0 Оденсе (Оденсе)
    53'
    26.02.2023 1' -83' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Ольборг (Ольборг)
    19.02.2023 69' -90' Силькеборг (Силькеборг) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    13.11.2022 68' -90' Орхус (Орхус) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    06.11.2022 81' -90' Копенгаген (Копенгаген) 3:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    29.10.2022 76' -90' Рандерс (Рандерс) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    02.10.2022 1' -38' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Орхус (Орхус)
    10.09.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    45'
    02.09.2022 80' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Силькеборг (Силькеборг)
    28.08.2022 1' -90' Нордшелланд (Фарум) 3:1 Копенгаген (Копенгаген)
    19.08.2022 1' -68' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    12.08.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:3 Рандерс (Рандерс)
    07.08.2022 1' -83' Копенгаген (Копенгаген) 4:1 Брондбю (Бреннбю)
    13'
    31.07.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 4:2 Копенгаген (Копенгаген)
    24.07.2022 1' -82' Ольборг (Ольборг) 1:3 Копенгаген (Копенгаген)
    17.07.2022 1' -46' Копенгаген (Копенгаген) 0:1 Хорсенс (Хорсенс)
    • Читайте нас: 
    11