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Дания. Суперлига
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Оденсе
Расмус Фалк-Йенсен
Статистика
€ 250 тыс
Расмус Фалк-Йенсен - статистика
Оденсе
15 января 1992 (34)
#8 | Нападающий
173 см | 63 кг
Дания
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
1 : 1
19.09.2026
Мидтьюлланд
1' - 83'
Дания. Суперлига, 8 тур
Рандерс
1 : 2
13.09.2026
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
0 : 5
06.09.2026
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
1 : 1
30.08.2026
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
2 : 2
23.08.2026
Оденсе
1' - 82'
55'
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Дания. Суперлига 2026/2027
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Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оденсе
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
1 : 1
19.09.2026
Мидтьюлланд
1' - 83'
Дания. Суперлига, 8 тур
Рандерс
1 : 2
13.09.2026
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Оденсе
0 : 5
06.09.2026
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
1 : 1
30.08.2026
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
2 : 2
23.08.2026
Оденсе
1' - 82'
55'
Дания. Суперлига, 4 тур
Оденсе
1 : 2
16.08.2026
Хорсенс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Силькеборг
1 : 0
10.08.2026
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Оденсе
1 : 0
03.08.2026
Сендерийск
60' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
1 : 0
24.07.2026
Оденсе
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