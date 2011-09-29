Мохамед Калилу Траоре - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Мохамед Калилу
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|192
|Вес
|84
|Имя
|Мохамед Калилу
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бамако
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|192
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|2
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2011
|1' -79'
|Твенте (Энсхеде)
|3:2
|Оденсе (Оденсе)
|73'
|29.09.2011
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Фулхэм (Лондон)
|71' 90'