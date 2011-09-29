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    Мохамед Калилу Траоре - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Мохамед Калилу
    Фамилия Траоре
    Команда Сошо
    Состав Основной
    Родной город Бамако
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 192
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оденсе 2 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2011 1' -79' Твенте (Энсхеде) 3:2 Оденсе (Оденсе)
    73'
    29.09.2011 1' -90' Оденсе (Оденсе) 0:2 Фулхэм (Лондон)
    71' 90'
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