Статистика по турнирам

Лига конференций 2023/2024 Сербия. Суперлига 2023/2024 Турция. Суперлига 2022/2023 Греция. Суперлига 2021/2022 Греция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Бельгия. Про-Лига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Греция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Греция. Еврокубковый плей-офф 2016/2017 Греция. Суперлига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011