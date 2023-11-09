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Огнен Враньеш
Статистика
Огнен Враньеш - статистика
Завершил карьеру
24 октября 1989 (36), Банья Лука
#22 | Защитник
186 см | 77 кг
Босния и Герцеговина
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Чукарички
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 тур
Чукарички
0 : 1
09.11.2023
Фиорентина
1' - 67'
Лига конференций, 3 тур
Фиорентина
6 : 0
26.10.2023
Чукарички
1' - 90'
7'
Лига конференций, 2 тур
Чукарички
0 : 2
05.10.2023
Генк
1' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Ференцварош
3 : 1
21.09.2023
Чукарички
1' - 90'
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