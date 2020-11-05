Колин Коосеманс - статистика
#26 | Вратарь
|Имя
|Колин
|Фамилия
|Коосеманс
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Колин
|Фамилия
|Коосеманс
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|Был в запасе
|Андерлехт
|1:1
|Вильярреал
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Гент
|1:0
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Андерлехт
|2:2
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Кортрейк
|2:2
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|Был в запасе
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2020
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|0:2
|Црвена Звезда (Белград)
|05.11.2020
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|2:1
|Гент (Гент)