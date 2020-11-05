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    Колин Коосеманс - статистика

    #26 | Вратарь
    Имя Колин
    Фамилия Коосеманс
    Команда Андерлехт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 августа 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Вес 74
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 Был в запасе Андерлехт 1:1 Вильярреал Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    05.03.2023 Был в запасе Гент 1:0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 Был в запасе Андерлехт 2:2 Стандард Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 Был в запасе Кортрейк 2:2 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    16.02.2023 Был в запасе Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 Был в запасе Андерлехт 3:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2020 Был в запасе Гент (Гент) 0:2 Црвена Звезда (Белград)
    05.11.2020 1' -90' Црвена Звезда (Белград) 2:1 Гент (Гент)
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