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    Исмаил Иса - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Исмаил
    Фамилия Иса
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июня 1989 (33 года)
    Рост 183
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болгария 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.06.2019 1' -79' Болгария 2:3 Косово
    07.06.2019 1' -90' Чехия 2:1 Болгария
    3'
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