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    Срджан Андрич - статистика

    Полузащитник
    Имя Срджан
    Фамилия Андрич
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 1980 (43 года)
    Рост 183
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайдук 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2010 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:0 Хайдук (Сплит)
    01.12.2010 54' -90' Хайдук (Сплит) 1:3 АЕК (Афины)
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