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    Динко Треботич - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Динко
    Фамилия Треботич
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 июля 1990 (32 года)
    Рост 186
    Вес 78
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2018 1' -72' Зенит (Санкт-Петербург) 8:1 Динамо (Минск)
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