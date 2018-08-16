Динко Треботич - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Динко
|Фамилия
|Треботич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июля 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Вес
|78
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Динко
|Фамилия
|Треботич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 июля 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|1' -72'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|8:1
|Динамо (Минск)