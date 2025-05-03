Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,50 млн

Жоао Педро - статистика

Атлетико Сан-Луис
9 марта 1992 (34)
#9 | Нападающий
184 см | 74 кг
Италия | Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
28
4
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Портсмут
1 : 1
03.05.2025
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Халл Сити
0 : 1
26.04.2025
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Халл Сити
2 : 1
21.04.2025
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Суонси
1 : 0
18.04.2025
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Халл Сити
1 : 1
14.04.2025
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Уотфорд
1 : 0
08.04.2025
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 1
05.04.2025
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Бристоль Сити
1 : 1
08.03.2025
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Халл Сити
2 : 0
04.03.2025
Плимут Аргайл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
1 : 0
25.02.2025
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Сандерленд
0 : 1
22.02.2025
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Халл Сити
1 : 1
15.02.2025
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бернли
2 : 0
12.02.2025
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Халл Сити
1 : 2
01.02.2025
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
24.01.2025
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Халл Сити
1 : 2
21.01.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Миллуолл
0 : 1
18.01.2025
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Халл Сити
3 : 3
04.01.2025
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Халл Сити
0 : 1
01.01.2025
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Блэкберн
0 : 1
29.12.2024
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Престон
1 : 0
26.12.2024
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Халл Сити
2 : 1
21.12.2024
Суонси
1' - 90'
34'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ковентри
2 : 1
14.12.2024
Халл Сити
1' - 90'
43'
45'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Халл Сити
1 : 1
11.12.2024
Уотфорд
1' - 73'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Халл Сити
0 : 1
07.12.2024
Блэкберн
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Мидлсбро
3 : 1
30.11.2024
Халл Сити
1' - 69'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Халл Сити
0 : 2
26.11.2024
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Лутон Таун
1 : 0
23.11.2024
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Халл Сити
1 : 2
10.11.2024
Вест Бромвич
1' - 90'
40'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Оксфорд
1 : 0
05.11.2024
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Халл Сити
1 : 1
02.11.2024
Портсмут
1' - 84'
11'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Дерби Каунти
1 : 1
26.10.2024
Халл Сити
64' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Халл Сити
1 : 1
23.10.2024
Бернли
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Халл Сити
0 : 1
20.10.2024
Сандерленд
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Норвич Сити
4 : 0
05.10.2024
Халл Сити
72' - 90'
76'
Главные новости
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
4
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
Вчера, 22:01
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+