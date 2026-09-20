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Чехия. Шанс Лига
Команды
Теплице
Ладислав Крейчи
Статистика
€ 100 тыс
Ладислав Крейчи - статистика
Теплице
5 июля 1992 (34), Прага
#14 | Полузащитник
179 см | 70 кг
Чехия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
0 : 2
20.09.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
0 : 2
13.09.2026
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Фастав
1 : 3
06.09.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
2 : 0
30.08.2026
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
2 : 0
30.08.2026
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Теплице
0 : 2
23.08.2026
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Теплице
0 : 2
23.08.2026
Зброевка
Был в запасе
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
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Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Теплице
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
0 : 2
20.09.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
0 : 2
13.09.2026
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Фастав
1 : 3
06.09.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
2 : 0
30.08.2026
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
2 : 0
30.08.2026
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Теплице
0 : 2
23.08.2026
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Теплице
0 : 2
23.08.2026
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Спарта
4 : 1
15.08.2026
Теплице
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Теплице
5 : 5
08.08.2026
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Слован
0 : 1
01.08.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Теплице
3 : 1
25.07.2026
Богемианс 1905
1' - 78'
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