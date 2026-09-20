Статистика по турнирам

Чехия. Шанс Лига 2026/2027 Англия. Премьер-лига 2025/2026 Чехия. Шанс Лига 2025/2026 Чехия. Шанс Лига 2024/2025 Чехия. Фортуна Лига 2023/2024 Чехия. Фортуна Лига 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Молодежный чемпионат Европы 2021 Чехия. Синот Лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Чехия. Синот Лига 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Чехия. Синот Лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи 2012