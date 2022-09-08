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    Сердар Азиз - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Сердар
    Фамилия Азиз
    Команда Фенербахче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 октября 1990 (32 года)
    Рост 183
    Вес 74
    Стоимость:
    € 2,30
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 90' Севилья 2:0 Фенербахче Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    04.03.2023 87' - 90' Кайсериспор 1:2 Фенербахче Турция. Суперлига, 24 тур
    25.02.2023 Был в запасе Фенербахче 4:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фенербахче 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.03.2023 1' -90' Севилья (Севилья) 2:0 Фенербахче (Стамбул)
    03.11.2022 1' -90' Динамо (Киев) 0:2 Фенербахче (Стамбул)
    27.10.2022 1' -90' Фенербахче (Стамбул) 3:3 Ренн (Ренн)
    06.10.2022 87' -90' Фенербахче (Стамбул) 2:0 АЕК (Ларнака)
    15.09.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:2 Фенербахче (Стамбул)
    08.09.2022 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 2:1 Динамо (Киев)
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