Сердар Азиз - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Сердар
|Фамилия
|Азиз
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|74
Стоимость:
€ 2,30
млн
|Имя
|Сердар
|Фамилия
|Азиз
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Севилья
|2:0
|Фенербахче
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|04.03.2023
|87' - 90'
|Кайсериспор
|1:2
|Фенербахче
|Турция. Суперлига, 24 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Фенербахче
|4:0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Фенербахче (Стамбул)
|03.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|27.10.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|06.10.2022
|87' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|АЕК (Ларнака)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|2:1
|Динамо (Киев)