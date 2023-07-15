Статистика по турнирам

Кубок PARI Премьер 2023 Лига конференций 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Турция. Суперлига 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Турция. Суперлига 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Турция. Суперлига 2021/2022 Турция. Суперлига 2019/2020 Лига наций 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Турция. Суперлига 2018/2019 Турция. Суперлига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Турция. Суперлига 2016/2017 Турция. Суперлига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Чемпионов 2010/2011