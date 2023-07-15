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Сердар Азиз
Статистика
Сердар Азиз - статистика
Завершил карьеру
23 октября 1990 (35)
#4 | Защитник
183 см | 74 кг
Турция
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Статистика по турнирам
Кубок PARI Премьер 2023
Лига конференций 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Турция. Суперлига 2023/2024
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Турция. Суперлига 2016/2017
Турция. Суперлига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Чемпионов 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фенербахче
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок PARI Премьер, 2 тур
Нефтчи
0 : 1
15.07.2023
Фенербахче
1' - 80'
Кубок PARI Премьер, 3 тур
Зенит
0 : 0
09.07.2023
Фенербахче
1' - 88'
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