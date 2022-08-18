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    Ян Лецяск - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Ян
    Фамилия Лецяск
    Команда Омония
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 августа 1990 (32 года)
    Рост 185
    Вес 78
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
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