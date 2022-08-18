Ян Лецяск - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Лецяск
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|78
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Лецяск
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 августа 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|6
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -63'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Омония (Никосия)
|27.10.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Омония (Никосия)
|06.10.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|2:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Омония (Никосия)
|08.09.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)
|25.08.2022
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|2:0
|Гент (Гент)
|18.08.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|0:2
|Омония (Никосия)
|20'