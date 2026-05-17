Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Стефан Хирлендер - статистика

Штурм
3 февраля 1991 (35)
#25 | Полузащитник
180 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штурм
13
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Штурм
2 : 0
17.05.2026
Рапид
84' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Хартберг
2 : 4
10.05.2026
Штурм
85' - 90'
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Зальцбург
1 : 1
03.05.2026
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Штурм
1 : 1
26.04.2026
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Штурм
1 : 1
22.04.2026
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 27 тур
ЛАСК
1 : 1
19.04.2026
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Штурм
0 : 0
12.04.2026
Хартберг
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Рапид
0 : 2
05.04.2026
Штурм
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Штурм
1 : 1
20.03.2026
Зальцбург
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсберг
2 : 2
01.03.2026
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Штурм
1 : 0
22.02.2026
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Аустрия
3 : 1
14.12.2025
Штурм
63' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Штурм
2 : 1
07.12.2025
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Штурм
1 : 3
03.12.2025
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Хартберг
0 : 1
30.11.2025
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
1 : 3
23.11.2025
ЛАСК
68' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Штурм
1 : 1
09.11.2025
Зальцбург
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
2 : 1
02.11.2025
Штурм
80' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
3 : 4
19.10.2025
Штурм
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 2
05.10.2025
Штурм
90' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Штурм
1 : 0
28.09.2025
Хартберг
83' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Зальцбург
0 : 2
20.09.2025
Штурм
77' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Штурм
0 : 1
14.09.2025
Аустрия
1' - 60'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Грацер
0 : 3
30.08.2025
Штурм
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рид
1 : 3
16.08.2025
Штурм
87' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Штурм
1 : 2
10.08.2025
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
ЛАСК
0 : 2
01.08.2025
Штурм
Был в запасе
Главные новости
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
4
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
3
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
Вчера, 22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
Вчера, 21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
Вчера, 21:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+