Вюльнет Баша - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Вюльнет
|Фамилия
|Баша
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Вес
|65
|Имя
|Вюльнет
|Фамилия
|Баша
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июля 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лозанна-Спорт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.09.2010
|64' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:3
|ЦСКА (Москва)