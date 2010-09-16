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    Вюльнет Баша - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Вюльнет
    Фамилия Баша
    Команда Лозанна-Спорт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июля 1990 (32 года)
    Рост 174
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лозанна-Спорт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.2010 64' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 0:3 ЦСКА (Москва)
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