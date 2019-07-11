Иоан Хора - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Иоан
|Фамилия
|Хора
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|75
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Иоан
|Фамилия
|Хора
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.07.2019
|1' -90'
|Алашкерт (Мартуни)
|0:3
|ФКСБ (Бухарест)
|18.07.2019
|Был в запасе
|Милсами (Оргеев)
|1:2
|ФКСБ (Бухарест)
|11.07.2019
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:0
|Милсами (Оргеев)