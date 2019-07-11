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    Иоан Хора - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Иоан
    Фамилия Хора
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 августа 1988 (34 года)
    Рост 181
    Вес 75
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.07.2019 1' -90' Алашкерт (Мартуни) 0:3 ФКСБ (Бухарест)
    18.07.2019 Был в запасе Милсами (Оргеев) 1:2 ФКСБ (Бухарест)
    11.07.2019 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 2:0 Милсами (Оргеев)
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