Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Украина. Премьер-Лига 2012/2013 Copa del Sol 2011 Лига Европы 2011/2012 Украина. Премьер-Лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011