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    Мартин Богатинов - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Мартин
    Фамилия Богатинов
    Состав Основной
    Родной город Кратово
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 2 -5 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2016 1' -90' Северная Македония 2:3 Италия
    06.10.2016 1' -90' Северная Македония 1:2 Израиль
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