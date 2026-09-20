Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Греция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2010/2011