Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Италия. Серия B
Команды
Верона
Никола Леали
Статистика
€ 1 млн
Никола Леали - статистика
Верона
17 февраля 1993 (33), Кастильоне-делле-Стивьере
#1 | Вратарь
193 см | 90 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Верона
2 : 1
20.09.2026
Виченца
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Верона
5 : 0
06.09.2026
Ареццо
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Падова
1 : 1
29.08.2026
Верона
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Верона
1 : 2
23.08.2026
Асколи
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Греция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Верона
2 : 1
20.09.2026
Виченца
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Верона
5 : 0
06.09.2026
Ареццо
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Падова
1 : 1
29.08.2026
Верона
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Верона
1 : 2
23.08.2026
Асколи
1' - 90'
Главные новости
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
22:34
3
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
22:30
2
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
22:13
1
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
1
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
4
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
2
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+