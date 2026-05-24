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Италия. Серия B
Команды
Кремонезе
Марко Сильвестри
Статистика
€ 500 тыс
Марко Сильвестри - статистика
Кремонезе
2 марта 1991 (35)
#16 | Вратарь
191 см | 82 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
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Италия. Серия А 2021/2022
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Италия. Серия А 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кремонезе
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кремонезе
1 : 4
24.05.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0 : 1
17.05.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кремонезе
3 : 0
10.05.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кремонезе
1 : 2
04.05.2026
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
4 : 0
24.04.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кремонезе
0 : 0
19.04.2026
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
1 : 0
11.04.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кремонезе
1 : 2
05.04.2026
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
0 : 2
21.03.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кремонезе
1 : 4
16.03.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
2 : 1
08.03.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кремонезе
0 : 2
01.03.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
3 : 0
22.02.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кремонезе
0 : 0
15.02.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
2 : 1
09.02.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кремонезе
0 : 2
01.02.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
1 : 0
25.01.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кремонезе
0 : 0
19.01.2026
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
5 : 0
12.01.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кремонезе
2 : 2
08.01.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1 : 0
04.01.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кремонезе
0 : 2
28.12.2025
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
0 : 0
20.12.2025
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
1 : 0
13.12.2025
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кремонезе
2 : 0
07.12.2025
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
1 : 3
01.12.2025
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кремонезе
1 : 3
23.11.2025
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Пиза
1 : 0
07.11.2025
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кремонезе
1 : 2
01.11.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
0 : 2
29.10.2025
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кремонезе
1 : 1
25.10.2025
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кремонезе
1 : 1
20.10.2025
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
4 : 1
04.10.2025
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Комо
1 : 1
27.09.2025
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кремонезе
0 : 0
21.09.2025
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0 : 0
15.09.2025
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кремонезе
3 : 2
29.08.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
1 : 2
23.08.2025
Кремонезе
Был в запасе
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