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Артем Дзюба
Статистика
€ 1 млн
Артем Дзюба - статистика
22 августа 1988 (38), Москва
#22 | Нападающий
196 см | 89 кг
Россия
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Акрон
1
1
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
ЦСКА
3 : 1
22.01.2026
Акрон
1' - 46'
29'
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