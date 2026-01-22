Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2026 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Россия. Премьер-лига 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Премьер-лига 2024/2025 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2022/2023 Турция. Суперлига 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Суперкубок России 2020 Товарищеские матчи. Сборные 2020 Чемпионат Европы 2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Кубок 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Суперкубок России 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Лига Европы 2017/2018 Россия. Кубок 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Кубок Атлантики 2016 Лига Европы 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Суперкубок России 2016 Товарищеские матчи 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Copa del Sol 2012 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Copa del Sol 2011 Лига Европы 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Европы 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Молодежное первенство 2010 Россия. Премьер-Лига 2010 Россия. Премьер-лига 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009 Кубок Первого Канала 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Кубок УЕФА 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Суперкубок России 2007 Россия. Кубок 2006/2007 Россия. Премьер-лига 2006