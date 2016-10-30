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Артем Дзюба
Новости
€ 1 млн
Артем Дзюба - новости
22 августа 1988 (38), Москва
#22 | Нападающий
196 см | 89 кг
Россия
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Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
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4 ноября
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Губерниев прокомментировал возможное воссоединение Черчесова и Дзюбы в «Локо»
3 ноября
5
Босс «Акрона» рассказал, каким получилось расставание с Дзюбой
3 ноября
1
Дзюбу сравнили со Златаном
2 ноября
3
Дзюба – про Тедеева: «Что там за осетин такой смелый?»
30 октября
4
«Давай выйдем из самолета, поговорим»: появились подробности конфликта Дзюбы с Быстровым
30 октября
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«Спартаку» посоветовали подписать Дзюбу
30 октября
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28 октября
9
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28 октября
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Дзюба – о победе «Реала» в Эль Класико: «Лунин – топ!»
26 октября
Гилерме назвал российского футболиста, который должен играть вечно
21 октября
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Экс-капитан «Спартака»: «Дзюба заслужил крутой прощальный матч»
21 октября
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21 октября
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Алексей Миранчук высказался о карьере Дзюбы
20 октября
Президент РПЛ дал прогноз по будущему Дзюбы
19 октября
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Гендиректор «Спартака» прояснил позицию клуба по Дзюбе
19 октября
7
Стало известно, где будет работать Дзюба после карьеры
19 октября
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18 октября
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18 октября
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17 октября
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38-летний Дзюба прояснил свое будущее
17 октября
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Генич: «Ни один человек не хотел видеть Дзюбу в «Спартаке»
17 октября
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17 октября
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17 октября
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Представитель Дзюбы прояснил, закончил ли игрок карьеру
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16 октября
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